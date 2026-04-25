РФ масовано атакувала Україну: Дніпро опинилося в епіцентрі удару

Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 25 квітня масовано атакували Україну. Однією з головних цілей окупантів стало Дніпро. Крім того, обстріляли Київщину, Сумщину та Одещину.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на моніторинговий канал "ППО радар".

Головні цілі росіян під час масованої атаки

За попередньою інформацією, окупанти випустили по українських містах ракети Іскандер-М, Іскандер-К та Х-101. Крім того, було застосовано БпЛА Герань-2, Герань-4, Гербера та Молнія.

Напрямки руху російських безпілотників та ракет. Фото: Telegram/ППО радар

Окупанти цілилися по енергетичній інфраструктурі та ВПК. Основними напрямками атаки росіян стали міста в різних областях України:

Біла Церква,

Дніпро,

Шостка,

Рені,

Харків,

Суми,

Ніжин.

Крім того, за повідомленням моніторингового каналу, вночі БпЛА порушили повітряний простір Білорусі та, можливо, Румунії. Також один з безпілотників вилетів та пізніше був збитий над Бєлгородською областю РФ.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, у Дніпрі через російську атаку пошкоджені будинки. Крім того, відомо про шістьох поранених. Ще декількох людей шукають, вони не виходять на зв'язок.

Також ми писали про те, що напередодні у ЦПД попередили про можливий масштабний обстріл України. Росіяни провели необхідну підготовку до атаки та розвідку.