Головна Новини дня РФ масовано атакувала Україну: Дніпро опинилося в епіцентрі удару

РФ масовано атакувала Україну: Дніпро опинилося в епіцентрі удару

Дата публікації: 25 квітня 2026 08:08
РФ масовано атакувала Україну: Дніпро опинилося в епіцентрі удару
Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 25 квітня масовано атакували Україну. Однією з головних цілей окупантів стало Дніпро. Крім того, обстріляли Київщину, Сумщину та Одещину.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на моніторинговий канал "ППО радар".

Головні цілі росіян під час масованої атаки

За попередньою інформацією, окупанти випустили по українських містах ракети Іскандер-М, Іскандер-К та Х-101. Крім того, було застосовано БпЛА Герань-2, Герань-4, Гербера та Молнія.

Куди цілилися росіяни під час атаки 25 квітня
Напрямки руху російських безпілотників та ракет. Фото: Telegram/ППО радар

Окупанти цілилися по енергетичній інфраструктурі та ВПК. Основними напрямками атаки росіян стали міста в різних областях України:

  • Біла Церква,
  • Дніпро,
  • Шостка,
  • Рені,
  • Харків,
  • Суми,
  • Ніжин.

Крім того, за повідомленням моніторингового каналу, вночі БпЛА порушили повітряний простір Білорусі та, можливо, Румунії. Також один з безпілотників вилетів та пізніше був збитий над Бєлгородською областю РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Дніпрі через російську атаку пошкоджені будинки. Крім того, відомо про шістьох поранених. Ще декількох людей шукають, вони не виходять на зв'язок.

Також ми писали про те, що напередодні у ЦПД попередили про можливий масштабний обстріл України. Росіяни провели необхідну підготовку до атаки та розвідку.

Дніпро обстріли атака
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
