РФ масовано атакувала Україну: Дніпро опинилося в епіцентрі удару
Росіяни в ніч проти 25 квітня масовано атакували Україну. Однією з головних цілей окупантів стало Дніпро. Крім того, обстріляли Київщину, Сумщину та Одещину.
Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на моніторинговий канал "ППО радар".
Головні цілі росіян під час масованої атаки
За попередньою інформацією, окупанти випустили по українських містах ракети Іскандер-М, Іскандер-К та Х-101. Крім того, було застосовано БпЛА Герань-2, Герань-4, Гербера та Молнія.
Окупанти цілилися по енергетичній інфраструктурі та ВПК. Основними напрямками атаки росіян стали міста в різних областях України:
- Біла Церква,
- Дніпро,
- Шостка,
- Рені,
- Харків,
- Суми,
- Ніжин.
Крім того, за повідомленням моніторингового каналу, вночі БпЛА порушили повітряний простір Білорусі та, можливо, Румунії. Також один з безпілотників вилетів та пізніше був збитий над Бєлгородською областю РФ.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Дніпрі через російську атаку пошкоджені будинки. Крім того, відомо про шістьох поранених. Ще декількох людей шукають, вони не виходять на зв'язок.
Також ми писали про те, що напередодні у ЦПД попередили про можливий масштабний обстріл України. Росіяни провели необхідну підготовку до атаки та розвідку.