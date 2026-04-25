РФ массированно атаковала Украину: Днепр оказался в эпицентре удара
Россияне в ночь на 25 апреля массированно атаковали Украину. Одной из главных целей оккупантов стал Днепр. Кроме того, обстреляли Киевскую, Сумскую и Одесскую области.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО радар".
Главные цели россиян во время массированной атаки
По предварительной информации, оккупанты выпустили по украинским городам ракеты Искандер-М, Искандер-К и Х-101. Кроме того, были применены БпЛА Герань-2, Герань-4, Гербера и Молния.
Оккупанты целились по энергетической инфраструктуре и ВПК. Основными направлениями атаки россиян стали города в разных областях Украины:
- Белая Церковь,
- Днепр,
- Шостка,
- Рени,
- Харьков,
- Сумы,
- Нежин.
Кроме того, по сообщению мониторингового канала, ночью БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси и, возможно, Румынии. Также один из беспилотников вылетел и позже был сбит над Белгородской областью РФ.
Как сообщали Новини.LIVE, в Днепре из-за российской атаки повреждены дома. Кроме того, известно о шести раненых. Еще нескольких человек ищут, они не выходят на связь.
Также мы писали о том, что накануне в ЦПД предупредили о возможном масштабном обстреле Украины. Россияне провели необходимую подготовку к атаке и разведку.