РФ массированно атаковала Украину: Днепр оказался в эпицентре удара

Последствия российского удара по Днепру. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 25 апреля массированно атаковали Украину. Одной из главных целей оккупантов стал Днепр. Кроме того, обстреляли Киевскую, Сумскую и Одесскую области.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО радар".

Главные цели россиян во время массированной атаки

По предварительной информации, оккупанты выпустили по украинским городам ракеты Искандер-М, Искандер-К и Х-101. Кроме того, были применены БпЛА Герань-2, Герань-4, Гербера и Молния.

Направления движения российских беспилотников и ракет. Фото: Telegram/ППО радар

Оккупанты целились по энергетической инфраструктуре и ВПК. Основными направлениями атаки россиян стали города в разных областях Украины:

Белая Церковь,

Днепр,

Шостка,

Рени,

Харьков,

Сумы,

Нежин.

Кроме того, по сообщению мониторингового канала, ночью БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси и, возможно, Румынии. Также один из беспилотников вылетел и позже был сбит над Белгородской областью РФ.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Днепре из-за российской атаки повреждены дома. Кроме того, известно о шести раненых. Еще нескольких человек ищут, они не выходят на связь.

Также мы писали о том, что накануне в ЦПД предупредили о возможном масштабном обстреле Украины. Россияне провели необходимую подготовку к атаке и разведку.