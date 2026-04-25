Головна Новини дня У Дніпрі зросла кількість поранених через російський обстріл

У Дніпрі зросла кількість поранених через російський обстріл

Дата публікації: 25 квітня 2026 08:26
Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 25 квітня. Наразі відомо, що окупанти поранили 18 людей. Крім того, противник продовжує атакувати місто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Дніпра 25 квітня

Ганжа зауважив, що серед 18 поранених — 11 госпіталізовані, серед яких 26-річна жінка у важкому стані, а решта — "середні".

Він закликав людей подбати про безпеку, оскільки російські окупанти продовжують завдавати ударів.

Російська атака на Дніпро 25 квітня
Пошкоджена квартира у Дніпрі внаслідок російського обстрілу 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровську міську раду, у ніч проти 25 квітня окупанти атакували Дніпро дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу зафіксовано значні руйнування.

За даними моніторингового каналу, цієї ночі Дніпро опинилося в епіцентрі російського удару. Крім того, противник атакував Білу Церкву, Шостку, Рені, Харків, Суми та Ніжин.

Аркадій Пастула
