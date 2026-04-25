У Дніпрі зросла кількість поранених через російський обстріл
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 25 квітня. Наразі відомо, що окупанти поранили 18 людей. Крім того, противник продовжує атакувати місто.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Ганжа зауважив, що серед 18 поранених — 11 госпіталізовані, серед яких 26-річна жінка у важкому стані, а решта — "середні".
Він закликав людей подбати про безпеку, оскільки російські окупанти продовжують завдавати ударів.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпровську міську раду, у ніч проти 25 квітня окупанти атакували Дніпро дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу зафіксовано значні руйнування.
За даними моніторингового каналу, цієї ночі Дніпро опинилося в епіцентрі російського удару. Крім того, противник атакував Білу Церкву, Шостку, Рені, Харків, Суми та Ніжин.