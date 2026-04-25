В Днепре возросло количество раненых из-за российского обстрела
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 25 апреля. Известно, что оккупанты ранили 18 человек. Кроме того, противник продолжает атаковать город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Ганжа отметил, что среди 18 раненых — 11 госпитализированы, среди которых 26-летняя женщина в тяжелом состоянии, а остальные — "средние".
Он призвал людей позаботиться о безопасности, поскольку российские оккупанты продолжают наносить удары.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, в ночь на 25 апреля оккупанты атаковали Днепр дронами и ракетами. В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения.
По данным мониторингового канала, этой ночью Днепр оказался в эпицентре российского удара. Кроме того, противник атаковал Белую Церковь, Шостку, Рени, Харьков, Сумы и Нежин.