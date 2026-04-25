Обстрел Днепра: Россия убила пятерых человек и ранила 34

В Днепре в субботу, 25 апреля, снова возросло количество погибших и раненых в результате массированного российского обстрела. Известно, что оккупанты убили пятерых человек. Кроме того, еще 34 человека получили травмы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский массированный обстрел Днепра 25 апреля

Спасатели уже потушили пожар на АЗС, который произошел из-за российского удара. Противник уничтожил восемь грузовиков и четыре легковушки. По словам Ганжи, на этой локации ранения получили двое мужчин, которые сейчас госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"В целом в городе — 34 пострадавших из-за российского террора ночью и в течение дня. Пять человек погибли", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепр ракетами и дронами, в частности повреждены и разрушены дома. Город находится под обстрелом более 10 часов.

Кроме того, утром противник снова ударил по жилому дому в Днепре. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

На массированный российский обстрел Украины отреагировал Президент Владимир Зеленский. По его словам, под завалами в Днепре могут еще находиться люди.