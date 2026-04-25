Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обстріл Дніпра: Росія вбила пʼятьох людей та поранила 34

Обстріл Дніпра: Росія вбила пʼятьох людей та поранила 34

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 13:32
Розбір завалів у Дніпрі. Фото: REUTERS/Stringer

У Дніпрі у суботу, 25 квітня, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили пʼятьох людей. Крім того, ще 34 особи отримали травми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський масований обстріл Дніпра 25 квітня

Рятувальники вже загасили пожежу на АЗС, яка сталася через російський удар. Противник знищив вісім вантажівок та чотири легковики. За словами Ганжи, на цій локації поранення отримали двоє чоловіків, які наразі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Російський обстріл Дніпра 25 квітня
Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

"В цілому в місті — 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П'ятеро людей загинули", — додав він.

Атака Росії на Дніпро 25 квітня
Знищені автомобілі внаслідок російського обстрілу Дніпра 25 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпро ракетами та дронами, зокрема пошкоджені та зруйновані будинки. Місто перебуває під обстрілом понад 10 годин.

Читайте також:

Крім того, зранку противник знову вдарив по житловому будинку в Дніпрі. Медики надають допомогу усім постраждалим.

На масований російський обстріл України відреагував Президент Володимир Зеленський. За його словами, під завалами у Дніпрі можуть ще перебувати люди.

війна Дніпро обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації