Обстріл Дніпра: Росія вбила пʼятьох людей та поранила 34

У Дніпрі у суботу, 25 квітня, знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу. Наразі відомо, що окупанти вбили пʼятьох людей. Крім того, ще 34 особи отримали травми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський масований обстріл Дніпра 25 квітня

Рятувальники вже загасили пожежу на АЗС, яка сталася через російський удар. Противник знищив вісім вантажівок та чотири легковики. За словами Ганжи, на цій локації поранення отримали двоє чоловіків, які наразі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"В цілому в місті — 34 постраждалих через російський терор вночі та протягом дня. П'ятеро людей загинули", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня російські окупанти масовано атакували Дніпро ракетами та дронами, зокрема пошкоджені та зруйновані будинки. Місто перебуває під обстрілом понад 10 годин.

Крім того, зранку противник знову вдарив по житловому будинку в Дніпрі. Медики надають допомогу усім постраждалим.

На масований російський обстріл України відреагував Президент Володимир Зеленський. За його словами, під завалами у Дніпрі можуть ще перебувати люди.