Росіяни знову ударили по будинку в Дніпрі: є постраждалі

Рятувальники на місці зруйнованого будинку у Дніпрі.

У суботу, 25 квітня, росіяни знову атакували Дніпро. Через обстріл пошкоджено житловий будинок. Наразі відомо про сімох постраждалих. Вони отримують всю необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Дніпра

Росіяни сьогодні вдень знову атакували Дніпро. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено житловий будинок. Ціллю РФ став той самий житловий квартал, який окупанти атакували в ніч проти 25 квітня.

"Семеро людей дістали поранень. Медики надають їм усю необхідну допомогу", — повідомив Ганжа.

Повідомлення про повторний обстріл Дніпра.

Наслідки російського удару по Дніпру.

Згодом в ОВА додали, що внаслідок російського удару по Дніпру загинула людина.

Читайте також:

Повідомлення про наслідки обстрілу Дніпра.

Пошкоджений будинок у Дніпрі.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпро. Внаслідок атаки зруйновані будинки. Відомо про постраждалих та загиблих.

Також ми розповідали про те, що кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Дніпра зросла. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Таким чином, росіяни вбили трьох людей.