Под завалами могут быть люди: Зеленский об атаке РФ на Днепр

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 25 апреля. В частности, в эпицентре удара оказался Днепр, где сейчас продолжается спасательная операция на месте атаки по жилому дому. В больнице находится 11 человек.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Днепра — реакция Зеленского

Украинский лидер отметил, что практически всю ночь российские оккупанты били по Днепру и по другим городам и громадам страны.

Задымление в Днепре в результате российского обстрела 25 апреля. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас в больницах в Днепре 11 человек после российской атаки против города. Продолжается спасательная операция на месте удара по жилому дому. Под завалами еще могут быть люди", — говорит Зеленский.

Массированная атака оккупантов

Глава государства сообщил, что сейчас известно о 30 раненых людях по Украине. По его словам, есть пострадавшие в Черниговской, Одесской, Харьковской областях. Кроме того, в результате российского обстрела есть погибшие — четыре человека. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Читайте также:

Украинский лидер подчеркнул, что тактика у россиян без изменений — ударные дроны, крылатые ракеты и значительное количество баллистики, а большинство мишеней — обычная инфраструктура. В результате атаки повреждены жилые дома, энергетика и предприятия.

Зеленский отметил, что каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления ПВО Украины.

"И я благодарен за решение в четверг во время встреч на Кипре о дополнительных взносах в программу PURL. Есть политические решения нескольких европейских стран, и важно, чтобы они были реализованы как можно быстрее. Также должны двигаться уже и к 21-му пакету европейских санкций против России. Пауза из-за блокирования 20-го пакета дала агрессору дополнительное время на адаптацию — важно этому противодействовать", — отметил он.

Глава государства сообщил, что Украина уже общается с командой ЕС относительно возможных новых санкционных шагов. По его словам, главное — существенно ограничить возможности военной промышленности России.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет, в ночь на 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепр ракетами и дронами. Под ударами противника город находится уже более 10 часов. Известно о двух погибших и 21 раненом.

А мониторинговый канал показал, как этой ночью двигались российские ракеты и дроны. Захватчики целились по энергетической инфраструктуре и объектам ВПК.

Противовоздушная оборона сбила и подавила 610 вражеских целей, среди которых 30 ракет и 580 дронов различных типов. Основным направлением удара был Днепр.