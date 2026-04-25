Массированная атака на Украину: ПВО уничтожила 610 БпЛА и ракет

Массированная атака на Украину: ПВО уничтожила 610 БпЛА и ракет

Дата публикации 25 апреля 2026 09:05
Массированная атака на Украину: ПВО уничтожила 610 БпЛА и ракет
Украинский военный сбивает вражеские цели. Фото: Facebook/Сумская ОВА

Россияне в ночь на 25 апреля атаковали Украину. По городам нанесли массированный удар ракетами и дронами. Более полутысячи вражеских целей ликвидировала противовоздушная оборона. В частности, сбито или подавлено 580 БпЛА и 30 ракет россиян.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Работа ПВО во время массированной атаки 25 апреля

Как отметили в Генштабе, оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Применяли ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основным направлением удара стал Днепр. Кроме того, атакованы:

  • Харьковскую область;
  • Черниговскую область;
  • Сумскую область;
  • Одесскую область;
  • Киевскую область.
Скільки дронів і ракет збила ППО 25 квітня
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения противника (47 ракет и 619 БпЛА):

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 1 крылатая ракета Искандер-К;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 610 целей: 30 ракет и 580 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов, а также падение обломков.

Как сообщали Новини.LIVE, основной целью россиян этой ночью стал Днепр. Оккупанты совершили одну из крупнейших атак на город. Ракеты и дроны выпускали с разных направлений.

Также мы писали о том, что атака оккупантов на Днепр продолжается более 10 часов. Известно, что россияне ударили по автозаправочной станции, из-за чего вспыхнул пожар. Также повреждены жилые дома. Известно о 18 пострадавших.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
