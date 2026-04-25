Массированная атака на Украину: ПВО уничтожила 610 БпЛА и ракет
Россияне в ночь на 25 апреля атаковали Украину. По городам нанесли массированный удар ракетами и дронами. Более полутысячи вражеских целей ликвидировала противовоздушная оборона. В частности, сбито или подавлено 580 БпЛА и 30 ракет россиян.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Работа ПВО во время массированной атаки 25 апреля
Как отметили в Генштабе, оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Применяли ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Основным направлением удара стал Днепр. Кроме того, атакованы:
- Харьковскую область;
- Черниговскую область;
- Сумскую область;
- Одесскую область;
- Киевскую область.
Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения противника (47 ракет и 619 БпЛА):
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 1 крылатая ракета Искандер-К;
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 610 целей: 30 ракет и 580 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов, а также падение обломков.
Также мы писали о том, что атака оккупантов на Днепр продолжается более 10 часов. Известно, что россияне ударили по автозаправочной станции, из-за чего вспыхнул пожар. Также повреждены жилые дома. Известно о 18 пострадавших.