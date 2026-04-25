Головна Новини дня Масована атака на Україну: ППО цієї ночі знищила 610 БпЛА і ракет

Масована атака на Україну: ППО цієї ночі знищила 610 БпЛА і ракет

Дата публікації: 25 квітня 2026 09:05
Український військовий збиває ворожі цілі. Фото: Facebook/Сумська ОВА

Росіяни в ніч проти 25 квітня атакували Україну. По містах завдали масованого удару ракетами та дронами. Понад пів тисячі ворожих цілей ліквідувала протиповітряна оборона. Зокрема, збито або подавлено 580 БпЛА та 30 ракет росіян.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Робота ППО під час масованої атаки 25 квітня

Як зазначили у Генштабі, окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Застосовували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Основним напрямком удару стало Дніпро. Крім того, атаковано:

  • Харківщину;
  • Чернігівщину;
  • Сумщину;
  • Одещину;
  • Київщину.
Скільки дронів і ракет збила ППО 25 квітня
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 666 засобів повітряного нападу противника (47 ракет і 619 БпЛА):

Читайте також:
  • 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 29 крилатих ракет Х-101;
  • 1 крилата ракета Іскандер-К;
  • 5 крилатих ракет "Калібр";
  • 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 610 цілей: 30 ракет та 580 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 дронів, а також падіння уламків.

Як повідомляли Новини.LIVE, основною ціллю росіян цієї ночі стало Дніпро. Окупанти здійснили одну з найбільших атак на місто. Ракети та дрони випускали з різних напрямків.

Також ми писали про те, що атака окупантів на Дніпро триває понад 10 годин. Відомо, що росіяни вдарили по автозаправній станції, через що спалахнула пожежа. Також пошкоджені житлові будинки. Відомо про 18 постраждалих.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
