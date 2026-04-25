В Днепре из-под завалов достали тела двух погибших
Дата публикации 25 апреля 2026 08:59
Срочная новость
В Днепре спасатели достали из-под завалов руин дома тела двух погибших. Российские оккупанты массированно атаковали город ударными дронами и ракетами различных типов. Кроме того, под завалами еще могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Жертвы в результате российского обстрела Днепра 25 апреля
Реклама