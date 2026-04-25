У Дніпрі з-під завалів дістали тіла двох загиблих
Дата публікації: 25 квітня 2026 08:59
У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів руїн будинку тіла двох загиблих. Російські окупанти масовано атакували місто ударними дронами та ракетами різних типів. Крім того, під завалами ще можуть перебувати люди.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Жертви внаслідок російського обстрілу Дніпра 25 квітня
