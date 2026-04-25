Росіяни атакували маршрутку у Запоріжжі: є загиблий та поранені

Росіяни атакували маршрутку на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Росіяни атакували маршрутку на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Дата публікації: 25 квітня 2026 14:00
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 25 квітня атакували маршрутний автобус у Запорізькому районі Запорізької області. В результаті загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення. Також пошкоджений мікроавтобус.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Обстріл маршрутки на Запоріжжі 25 квітня

"Одна людина загинула, чотири — поранені: росіяни атакували маршрутний автобус у Запорізькому районі", — повідомив Федоров.

За його словами, російський дрон ударив по цивільний маршрутці у Юрківці. В результаті ппошкоджений мікроавтобус.

Очільник ОВА наголосив, що такі цинічні удари по цивільних щоразу підтверджують: Росія — країна-терорист. 

Скриншот допису Івана Федорова

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни масовано атакували ракетами та дронами Дніпро. Місто перебувало під обстрілами понад 10 годин. Там пошкоджені та зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. 

Станом на зараз відомо, що армія РФ вбила п'ятьох людей. Крім того, ще 34 особи отримали травми.

Запоріжжя обстріли автобуси війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
