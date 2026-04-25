РФ атаковала Днепр более 20 часов: количество жертв растет

Российские войска более 20 часов атаковали Днепр 25 апреля. Враг бил по городу ракетами и беспилотниками. В результате атаки погибли шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Ганжа рассказал, что россияне целенаправленно били дронами и ракетами по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли шесть человек, а еще 47 — получили ранения. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Изуродованное жилье. Разрушенные здания. Выгоревшие машины. Люди потеряли дом. Люди потеряли родных. Это осознанный террор. Это преступление против людей", — сказал глава ОВА.

По его словам, на местах ударов с ночи работают все службы. Александр Ганжа отметил, что раз вместе с городскими властями подсчитывают масштабы разрушений.

Также Александр Ганжа рассказал о вечерней атаке на город, которую враг совершил около 18:00. Известно, что среди пострадавших — двое детей. Это мальчики 11 и 14 лет. Также ранения получила 50-летняя женщина. Всего ранены десять человек. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии — это мужчины 24, 26, 44 и 53 лет.

"Спасатели продолжают работать на месте ночного вражеского удара по жилому кварталу. Из-под завалов разбитой 4-этажки достали еще одно тело. В течение суток вражеские атаки на Днепр оборвали жизни восьми его жителей", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 24 апреля в ЦПД предупреждали об угрозе массированного удара со стороны РФ. Враг провел необходимую подготовку и разведку.

В общем, этой ночью ПВО уничтожила 610 воздушых целей РФ. Среди них 30 ракет и 580 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 13 ракет и 36 дронов, а также падение обломков.