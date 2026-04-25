РФ атакувала Дніпро понад 20 годин: кількість жертв зростає

Російські війська понад 20 годин атакували Дніпро 25 квітня. Ворог бив по місту ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули шестеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Наслідки обстрілів Дніпра 25 квітня

Ганжа розповів, що росіяни цілеспрямовано били дронами та ракетами по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, а ще 47 — отримали поранення. Двоє з постраждалих у важкому стані.

"Понівечене житло. Зруйновані будівлі. Вигорілі автівки. Люди втратили дім. Люди втратили рідних. Це усвідомлений терор. Це злочин проти людей", — сказав очільник ОВА.

За його словами, на місцях ударів від ночі працюють усі служби. Олександр Ганжа зазначив, що раз разом з міською владою підраховують масштаби руйнувань.

Також Олександр Ганжа розповів про вечірню атаку на місто, яку ворог здійснив близько 18:00. Відомо, що серед постраждалих — двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Також поранення отримала 50-річна жінка. Загалом поранено десять осіб. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років.

"Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло. Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя восьми його жителів", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 24 квітня у ЦПД попереджали про загрозу масованого удару з боку РФ. Ворог провів необхідну підготовку та розвідку.

Загалом, цієї ночі ППО знищила 610 повітряних цілей РФ. Серед них 30 ракет та 580 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 дронів, а також падіння уламків.