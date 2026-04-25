Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня РФ атакувала Дніпро понад 20 годин: кількість жертв зростає

РФ атакувала Дніпро понад 20 годин: кількість жертв зростає

Дата публікації: 25 квітня 2026 19:58
РФ атакувала Дніпро понад 20 годин: кількість жертв зростає
Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська понад 20 годин атакували Дніпро 25 квітня. Ворог бив по місту ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули шестеро людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Наслідки обстрілів Дніпра 25 квітня

Ганжа розповів, що росіяни цілеспрямовано били дронами та ракетами по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей, а ще 47 — отримали поранення. Двоє з постраждалих у важкому стані.

Масована атака на Дніпро 25 квітня
Люди розбирають наслідки атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА
РФ вдарила по Дніпрі 25 квітня
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА
Удар по Дніпрі 25 квітня
Люди евакуюються після обстрілів. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака на Дніпро 25 квітня
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Дніпропетровська ОВА
Обстріли Дніпра 25 квітня
Місцеві жителі пишуть заяви про пошкодження житла. Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки удару по Дніпрі 25 квітня
Аварійні роботи після обстрілів. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Понівечене житло. Зруйновані будівлі. Вигорілі автівки. Люди втратили дім. Люди втратили рідних. Це усвідомлений терор. Це злочин проти людей", — сказав очільник ОВА.

За його словами, на місцях ударів від ночі працюють усі служби. Олександр Ганжа зазначив, що раз разом з міською владою підраховують масштаби руйнувань

Читайте також:

Також Олександр Ганжа розповів про вечірню атаку на місто, яку ворог здійснив близько 18:00. Відомо, що серед постраждалих — двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Також поранення отримала 50-річна жінка. Загалом поранено десять осіб. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років. 

"Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло. Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя восьми його жителів", — йдеться у повідомленні. 

Як писали Новини.LIVE, 24 квітня у ЦПД попереджали про загрозу масованого удару з боку РФ. Ворог провів необхідну підготовку та розвідку.

Загалом, цієї ночі ППО знищила 610 повітряних цілей РФ. Серед них 30 ракет та 580 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 дронів, а також падіння уламків.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

