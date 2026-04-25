Кількість поранених у Дніпрі зросла до 46: серед них є діти

Наслідки удару по Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок масованого удару РФ по Дніпру 25 квітня кількість постраждалих зросла до 46 осіб. Серед них п'ятеро дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Удар по Дніпрі 25 квітня

"Уже 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п'ятеро дітей", — розповів Олександр Ганжа.

За його словами, 23 постраждалих госпіталізували до медзакладів. Серед них дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу.

Скриншот допису Олександра Ганжи

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі армія РФ завдала удару по Дніпру дронами та ракетами. У місті пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин.

Місто перебувало під ворожою атакою понад 10 годин. Також зафіксовано удар по автозаправній станції, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Рятувальники дістали з-під завалів руїн будинку загиблих. Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі тривають.