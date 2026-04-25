Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кількість поранених у Дніпрі зросла до 46: серед них є діти

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 16:02
Наслідки удару по Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок масованого удару РФ по Дніпру 25 квітня кількість постраждалих зросла до 46 осіб. Серед них п'ятеро дітей. Медики надають їм необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Удар по Дніпрі 25 квітня

"Уже 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п'ятеро дітей", — розповів Олександр Ганжа.

За його словами, 23 постраждалих госпіталізували до медзакладів. Серед них дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу.

Обстріл Дніпра 25 квітня
Скриншот допису Олександра Ганжи

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі армія РФ завдала удару по Дніпру дронами та ракетами. У місті пошкоджені будинки, підприємства, автівки та магазин. 

Місто перебувало під ворожою атакою понад 10 годин. Також зафіксовано удар по автозаправній станції, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Рятувальники дістали з-під завалів руїн будинку загиблих. Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі тривають. 

Дніпро обстріли поранення
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації