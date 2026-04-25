Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Количество раненых в Днепре возросло до 46: среди них есть дети

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 16:02
Последствия удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате массированного удара РФ по Днепру 25 апреля количество пострадавших возросло до 46 человек. Среди них пятеро детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Днепру 25 апреля

"Уже 46 раненых из-за массированной атаки россиян на Днепр. Среди них пятеро детей", — рассказал Александр Ганжа.

По его словам, 23 пострадавших госпитализировали в медучреждения. Среди них две женщины — 26 и 44 лет в тяжелом состоянии. Всем медики оказывают необходимую помощь.

Обстріл Дніпра 25 квітня
Скриншот сообщения Александра Ганжи

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью армия РФ нанесла удар по Днепру дронами и ракетами. В городе повреждены дома, предприятия, машины и магазин.

Читайте также:

Город находился под вражеской атакой более 10 часов. Также зафиксирован удар по автозаправочной станции, в результате чего вспыхнул пожар.

Спасатели достали из-под завалов руин дома погибших. Аварийно-спасательные работы в Днепре продолжаются.

Днепр обстрелы ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации