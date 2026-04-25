Количество раненых в Днепре возросло до 46: среди них есть дети

Последствия удара по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате массированного удара РФ по Днепру 25 апреля количество пострадавших возросло до 46 человек. Среди них пятеро детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Днепру 25 апреля

"Уже 46 раненых из-за массированной атаки россиян на Днепр. Среди них пятеро детей", — рассказал Александр Ганжа.

По его словам, 23 пострадавших госпитализировали в медучреждения. Среди них две женщины — 26 и 44 лет в тяжелом состоянии. Всем медики оказывают необходимую помощь.

Скриншот сообщения Александра Ганжи

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью армия РФ нанесла удар по Днепру дронами и ракетами. В городе повреждены дома, предприятия, машины и магазин.

Город находился под вражеской атакой более 10 часов. Также зафиксирован удар по автозаправочной станции, в результате чего вспыхнул пожар.

Спасатели достали из-под завалов руин дома погибших. Аварийно-спасательные работы в Днепре продолжаются.