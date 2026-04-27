Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росія атакувала Чернігівщину та пошкодила енергообʼєкт: є поранені

Росія атакувала Чернігівщину та пошкодила енергообʼєкт: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 11:10
Росія атакувала Чернігівщину та пошкодила енергообʼєкт: є поранені
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 27 квітня, атакували Корюківку в Чернігівській області. За попередньою інформацією, сталося влучання 18 дронів на трьох локаціях. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко та керівник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Чернігівщини 27 квітня

Мірошниченко зазначив, що окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури та двох підприємствах. Крім того, пошкоджень зазнали будівлі, які розташовані поруч.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини 27 квітня
Російський обстріл Чернігівщини 27 квітня. Фото: Павло Мірошниченко 

Чаус уточнив, що одне підприємство деревообробне, а на іншому виробляли шпалери. 

Обстріл Чернігівщини 27 квітня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Наразі відомо про двох травмованих чоловіків — у 42-річного термічні опіки, а в 81-річного — уламкові поранення. Вони перебувають в стані середньої тяжкості.

Удар Росії по Корюківці 27 квітня
Пожежа внаслідок російської атаки. Фото: Нацполіція
Атака Росії на Чернігівщину
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

"Пошкоджені підприємства, будинки і магазин. На місцях прильотів працюють вогнеборці. У Корюківському і Чернігівському районах були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, на Ніжинщині — в обʼєкт транспортної інфраструктури, а в Семенівці Новгород-Сіверського району пошкоджена котельня", — розповів Чаус.

Допис Мірошниченка. Фото: скриншот
Допис Чауса. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, упродовж доби російські загарбники атакували Запорізьку область та завдали понад 600 ударів. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Крім того, протягом минулої доби окупанти атакували Сумську область. Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 27 квітня росіяни застосували 94 дронів різних типів. Силам ППО вдалося збити 74 цілей.

війна Чернігівська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації