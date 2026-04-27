Росія атакувала Чернігівщину та пошкодила енергообʼєкт: є поранені

Російські окупанти у понеділок, 27 квітня, атакували Корюківку в Чернігівській області. За попередньою інформацією, сталося влучання 18 дронів на трьох локаціях. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Про це повідомили начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко та керівник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Новини.LIVE.

Мірошниченко зазначив, що окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури та двох підприємствах. Крім того, пошкоджень зазнали будівлі, які розташовані поруч.

Чаус уточнив, що одне підприємство деревообробне, а на іншому виробляли шпалери.

Наразі відомо про двох травмованих чоловіків — у 42-річного термічні опіки, а в 81-річного — уламкові поранення. Вони перебувають в стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені підприємства, будинки і магазин. На місцях прильотів працюють вогнеборці. У Корюківському і Чернігівському районах були влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, на Ніжинщині — в обʼєкт транспортної інфраструктури, а в Семенівці Новгород-Сіверського району пошкоджена котельня", — розповів Чаус.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, упродовж доби російські загарбники атакували Запорізьку область та завдали понад 600 ударів. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Крім того, протягом минулої доби окупанти атакували Сумську область. Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених.

А у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 27 квітня росіяни застосували 94 дронів різних типів. Силам ППО вдалося збити 74 цілей.