Наслідки нічної атаки БпЛА: є 20 влучань на 15 локаціях

Мобільно-вогнева група збиває повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 27 квітня Сили оборони України відбили масовану атаку дронів, під час якої росіяни застосували 94 безпілотники різних типів. Було зафіксовано застосування реактивних "Шахедів", "Гербера" та "Італмас".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт від Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів застосувала Росія проти України в ніч проти 27 квітня

За даними Повітряних сил, противник запустив 94 ударні БпЛА з території Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також із окупованого Криму. Близько 60 одиниць становили "Шахеди", серед яких зафіксовано і реактивні модифікації. Решту ударного кулака склали дрони типів "Гербера", "Італмас" та інші моделі.

Станом на 09:00 силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби 74 ворожі апарати. Основними напрямками атак стали північні, південні та східні регіони країни.

Статистика збитих цілей станом на 27 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 різних локаціях. Крім того, на 11 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Читайте також:

