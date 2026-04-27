Последствия ночной атаки БпЛА: есть 20 попаданий на 15 локациях

Мобильно-огневая группа сбивает воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 27 апреля Силы обороны Украины отбили массированную атаку дронов, во время которой россияне применили 94 беспилотника различных типов. Было зафиксировано применение реактивных "Шахедов", "Гербера" и "Италмас".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет от Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов применила Россия против Украины в ночь на 27 апреля

По данным Воздушных сил, противник запустил 94 ударных БпЛА с территории Курска, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Крыма. Около 60 единиц составляли "Шахеды", среди которых зафиксированы и реактивные модификации. Остальной ударный кулак составили дроны типов "Гербера", "Италмас" и другие модели.

По состоянию на 09:00 силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы 74 вражеских аппарата. Основными направлениями атак стали северные, южные и восточные регионы страны.

Статистика сбитых целей по состоянию на 27 апреля. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 различных локациях. Кроме того, на 11 локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Новини.LIVE ранее писали, что глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире День.LIVE сообщил, когда Украина сможет масштабировать собственную систему ПВО. Он отметил, что для серийного производства нужно время.

Тем временем украинские войска эффективно уничтожают системы ПВО на оккупированном россиянами Крыму. Россияне не успевают завозить новую технику и испытывают острую нехватку запчастей для ремонта.