Росіяни вдарили по АЗС та лікарні на Сумщині: є жертви

Поліцейський фіксує наслідки російського удару. Фото: Нацполіція України

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по прикордонних та тилових громадах Сумської області. Внаслідок атак дронами та іншими видами озброєння двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Росія масовано вдарила по Сумщині

На Сумщині правоохоронці фіксують наслідки чергових актів терору з боку РФ. Трагедія сталася у Білопільській громаді, де внаслідок атаки російських дронів загинули двоє місцевих мешканців — чоловіки віком 48 та 53 років. Крім людських жертв, у населених пунктах громади пошкоджено низку приватних житлових будинків.

Наслідки обстрілів Сумщини. Фото: Нацполіція України

Під значним вогнем опинилася Роменська громада. Там отримала травми одна людина. Російські снаряди та дрони пошкодили об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медичний заклад, комерційні приміщення та автомобілі. Руйнувань зазнали також п'ять приватних осель мешканців громади.

Наслідки російських атак по АЗС. Фото: Нацполіція України

У Сумській громаді внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей. Окупанти поцілили в автозаправну станцію та транспортні засоби. Крім того, зафіксовано пошкодження десяти приватних домоволодінь. Поліція продовжує документувати наслідки атак для відкриття кримінальних проваджень за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що російські війська часто атакують цивільні об'єкти на Сумщині. Нещодавно вони вдарили по медиках швидкої медичної допомоги.

Також внаслідок масованого обстрілу 22 квітня у Сумській області поранення дістало понад три десятки мирних мешканців. Є серйозні руйнування.