Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Главная Новости дня Россияне ударили по АЗС и больнице в Сумской области: есть жертвы

Россияне ударили по АЗС и больнице в Сумской области: есть жертвы

Дата публикации 27 апреля 2026 08:30
Россияне ударили по АЗС и больнице в Сумской области: есть жертвы
Полицейский фиксирует последствия российского удара. Фото: Нацполиция Украины

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по пограничным и тыловым общинам Сумской области. В результате атак дронами и другими видами вооружения два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Россия массированно ударила по Сумской области

На Сумщине правоохранители фиксируют последствия очередных актов террора со стороны РФ. Трагедия произошла в Белопольской общине, где в результате атаки российских дронов погибли двое местных жителей — мужчины в возрасте 48 и 53 лет. Кроме человеческих жертв, в населенных пунктах громады поврежден ряд частных жилых домов.

Обстріли Сумської області
Последствия обстрелов Сумщины. Фото: Нацполиция Украины

Под значительным огнем оказалась Роменская громада. Там получил травмы один человек. Российские снаряды и дроны повредили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, медицинское учреждение, коммерческие помещения и автомобили. Разрушениям подверглись также пять частных домов жителей громады.

Російські удари по Сумській області
Последствия российских атак по АЗС. Фото: Нацполиция Украины

В Сумской громаде в результате обстрелов ранения получили два человека. Оккупанты попали в автозаправочную станцию и транспортные средства. Кроме того, зафиксировано повреждение десяти частных домовладений. Полиция продолжает документировать последствия атак для открытия уголовных производств по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Новини.LIVE ранее сообщали, что российские войска часто атакуют гражданские объекты на Сумщине. Недавно они ударили по медикам скорой медицинской помощи.

Также в результате массированного обстрела 22 апреля в Сумской области ранения получили более трех десятков мирных жителей. Есть серьезные разрушения.

смерть Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
