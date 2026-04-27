Главная Новости дня Россия атаковала Черниговщину и повредила энергообъект: есть раненые

Россия атаковала Черниговщину и повредила энергообъект: есть раненые

Дата публикации 27 апреля 2026 11:10
Последствия российского обстрела Черниговщины. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 27 апреля, атаковали Корюковку в Черниговской области. По предварительной информации, произошло попадание 18 дронов на трех локациях. В результате обстрела ранения получили два человека.

Об этом сообщили начальник Корюковской ГВА Павел Мирошниченко и руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Черниговщины 27 апреля

Мирошниченко отметил, что оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры и двум предприятиям. Кроме того, повреждения получили здания, которые расположены рядом.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини 27 квітня
Российский обстрел Черниговщины 27 апреля. Фото: Павел Мирошниченко

Чаус уточнил, что одно предприятие деревообрабатывающее, а на другом производили обои.

Обстріл Чернігівщини 27 квітня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Известно о двух травмированных мужчинах — у 42-летнего термические ожоги, а у 81-летнего — осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Удар Росії по Корюківці 27 квітня
Пожар в результате российской атаки. Фото: Нацполиция
Атака Росії на Чернігівщину
Последствия российского обстрела. Фото: Нацполиция

"Повреждены предприятия, дома и магазин. На местах прилетов работают пожарные. В Корюковском и Черниговском районах были попадания в объекты критической инфраструктуры, на Нежинщине — в объект транспортной инфраструктуры, а в Семеновке Новгород-Северского района повреждена котельная", — рассказал Чаус.

Пост Мирошниченко. Фото: скриншот
Пост Чауса. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, в течение суток российские захватчики атаковали Запорожскую область и нанесли более 600 ударов. В результате обстрелов погиб мужчина.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Сумскую область. Известно о двух погибших и трех раненых.

А в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 27 апреля россияне применили 94 дронов различных типов. Силам ПВО удалось сбить 74 целей.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
