Зеленський відповів, чи допомогла Україна США на Близькому Сході

Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна допомагає США на Близькому Сході. Крім того, Україна відправила деяку допомогу не тільки країнам Близького Сходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для Newsmax.

Чи допомогла Україна США США на Близькому Сході

Під час бесіди ведуча попросила Зеленського прокомпостувати слова президента США Дональда Трампа, який говорив, що Сполучені Штати не потребують допомоги України на Близькому Сході.

Президент на це відповів, що Україна відправила військових експертів та обладнання до низки країн, які про це просили, причому не тільки на Близькому Сході. Зеленський додав, що запити щодо підтримки надходили і від деяких установ США.

"Звичайно, ми партнери, і ми вирішили це зробити. Включаючи допомогу американським базам. Тому я думаю, що ми допомогли Сполученим Штатам. Якщо США вважають, що вони нас не просили, добре", — сказав глава держави.

Як повідомляло Новини.LIVE, у цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав, що увага США змістилася з війни в Україні на війну на Близькому Сході. Це, своєю чергою, призводить до відсутності тиску на РФ, через що війна затягується.

Також ми писали, що в середині квітня Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умерова про результати роботи на Близькому Сході.