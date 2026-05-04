Зеленский предупредил Европу о последствиях войны в Иране

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Длительный военный конфликт на территории Ирана представляет прямую угрозу для кошельков граждан других государств и грозит миру серьезными политическими трансформациями.

Об этом во время своего выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о войне в Иране и ее последствиях

Ситуация вокруг Ирана остается нерешенной, что несет прямую угрозу для стабильности многих государств. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества, обратил внимание мировых лидеров на неизбежные экономические и политические последствия этого конфликта.

По словам главы государства, затянувшийся военный кризис обязательно ударит по благосостоянию граждан. Это спровоцирует ощутимый рост стоимости жизни уже в этом году, причем этот процесс затронет все страны-участницы саммита. Такие экономические трудности, смогут привести к масштабным политическим трансформациям на международной арене.

Зеленский подчеркнул, что партнерство в сфере безопасности и энергетики должно превратиться в реальное и действенное сотрудничество. Ближайшим испытанием для европейских государств станет подготовка к зимнему периоду. Глава Украины призвал присутствующих поддерживать друг друга, чтобы успешно преодолеть возможные энергетические вызовы.

Кроме текущих проблем обеспечения стабильности, украинский лидер обратил внимание на стратегические задачи. Международное сообщество должно приложить максимум усилий для поиска долгосрочных путей решения кризиса вокруг Ормузского пролива. Не менее важным, по его словам, является определение дальнейшей судьбы самого народа Ирана.

"Поэтому прежде всего наше энергетическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности должно быть реальным сотрудничеством. Мы должны помогать друг другу готовиться к зиме и преодолевать энергетические вызовы. Нам также следует продвигать долгосрочное решение вопроса Ормузского пролива и судьбы народа Ирана", — заявил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что американский президент Дональд Трамп отправил письмо в Конгресс. В нем говорилось об окончании войны с Ираном.

Зато в Иране отреагировали и отправили США 14 пунктов мирного предложения для окончания войны. Сейчас в Вашингтоне знакомятся с предложениями.

Тем временем в Армении Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии. Роберт Фицо пообщался о сотрудничестве между странами, и какой должна быть поддержка Украины.