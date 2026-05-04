Зеленський попередив Європу про наслідки війни в Ірані

Тривалий військовий конфлікт на території Ірану становить пряму загрозу для гаманців громадян інших держав та загрожує світу серйозними політичними трансформаціями.

Про це під час свого виступу на саміті Європейської політичної спільноти заявив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився щодо війни в Ірані та наслідки

Ситуація довкола Ірану залишається невирішеною, що несе пряму загрозу для стабільності багатьох держав. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти, звернув увагу світових лідерів на неминучі економічні та політичні наслідки цього конфлікту.

За словами глави держави, тривала військова криза обов'язково вдарить по добробуту громадян. Це спровокує відчутне зростання вартості життя вже цього року, причому цей процес зачепить усі країни-учасниці саміту. Такі економічні труднощі, сможуть призвести до масштабних політичних трансформацій на міжнародній арені.

Зеленський підкреслив, що партнерство у сфері безпеки та енергетики має перетворитися на реальну і дієву співпрацю. Найближчим випробуванням для європейських держав стане підготовка до зимового періоду. Очільник України закликав присутніх підтримувати одне одного, щоб успішно подолати ймовірні енергетичні виклики.

Крім поточних проблем забезпечення стабільності, український лідер звернув увагу на стратегічні завдання. Міжнародна спільнота повинна докласти максимум зусиль для пошуку довгострокових шляхів розв'язання кризи довкола Ормузької протоки. Не менш важливим, за його словами, є визначення подальшої долі самого народу Ірану.

"Тому насамперед наша енергетична та безпекова співпраця має бути реальною співпрацею. Ми маємо допомагати одне одному готуватися до зими та долати енергетичні виклики. Нам також слід просувати довгострокове розв'язання питання Ормузької протоки та долі народу Ірану", — заявив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що американський президент Дональд Трамп відправив листа до Конгресу. У ньому йшлося про закінчення війни з Іраном.

Натомість в Ірані відреагували та відправили США 14 пунктів мирної пропозиції для закінчення війни. Наразі у Вашингтоні ознайомлюються з пропозиціями.

Тим часом у Вірменії Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини. Роберт Фіцо поспілкувався щодо співпраці між країнами, та якою має бути підтримка України.