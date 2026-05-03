Іран запропонував США мир із 14 пунктів: Трамп пообіцяв вивчити
Іран через пакистанського посередника представив відповідь із 14 пунктів на пропозицію США про завершення війни. Президент США Дональд Трамп уже заявив, що вивчить іранську пропозицію і дасть відповідь.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN та іранське агентство Tashim.
Що запропонував Іран у відповідь на пропозицію США
Як пише Tashim, США пропонували Ірану двомісячне припинення вогню, проте Тегеран наполягає на тому, що всі питання мають бути вирішені протягом 30 днів і що основна увага повинна бути зосереджена на "припиненні війни", а не на продовженні перемир'я.
Відомо, що іранська пропозиція включає такі питання:
- гарантії безпеки від майбутніх атак;
- виведення військ США з районів, прилеглих до Ірану;
- зняття морської блокади;
- розморожування іранських активів;
- виплата репарацій;
- зняття санкцій;
- припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном;
- новий механізм управління Ормузькою протокою.
Видання додало, що Тегеран очікує офіційної відповіді США на ці пропозиції.
Трамп може не прийняти пропозицію
Після зливу в ЗМІ про те, що Іран передав США ще одну мирну угоду, президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що вивчить пропозицію і скаже свою думку.
"Вони розповіли мені про концепцію угоди. Зараз вони нададуть мені точне формулювання... Я повідомлю вам про це пізніше", — сказав президент журналістам, перш ніж сісти на торт президентського літака.
Ще трохи пізніше Трамп зробив пост у соцмережах, повторивши, що розгляне пропозицію. Але він припустив, що може і не прийняти угоду.
"Незабаром я розгляну план, який Іран щойно нам надіслав, але не можу уявити, щоб він був прийнятним, оскільки вони ще не заплатили досить високу ціну за те, що зробили з людством і світом за останні 47 років", — написав Трамп у Truth Social.
Як повідомляло Новини.LIVE, днями Дональд Трамп офіційно надіслав листа до конгресу США, де заявив про завершення війни з Іраном. Такий крок було зроблено, щоб обійти юридичні обмеження (оскільки закінчився термін, коли він міг воювати без схвалення Конгресу США).
Також ми писали, що Трамп не виключає, що завершення війни в Україні може відбутися одночасно з фіналом американської військової операції проти Ірану.