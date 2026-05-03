Іран запропонував США мир із 14 пунктів: Трамп пообіцяв вивчити

Дата публікації: 3 травня 2026 04:15
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Іран через пакистанського посередника представив відповідь із 14 пунктів на пропозицію США про завершення війни. Президент США Дональд Трамп уже заявив, що вивчить іранську пропозицію і дасть відповідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN та іранське агентство Tashim.

Що запропонував Іран у відповідь на пропозицію США

Як пише Tashim, США пропонували Ірану двомісячне припинення вогню, проте Тегеран наполягає на тому, що всі питання мають бути вирішені протягом 30 днів і що основна увага повинна бути зосереджена на "припиненні війни", а не на продовженні перемир'я.

Відомо, що іранська пропозиція включає такі питання:

  • гарантії безпеки від майбутніх атак;
  • виведення військ США з районів, прилеглих до Ірану;
  • зняття морської блокади;
  • розморожування іранських активів;
  • виплата репарацій;
  • зняття санкцій;
  • припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном;
  • новий механізм управління Ормузькою протокою.

Видання додало, що Тегеран очікує офіційної відповіді США на ці пропозиції.

Трамп може не прийняти пропозицію

Після зливу в ЗМІ про те, що Іран передав США ще одну мирну угоду, президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що вивчить пропозицію і скаже свою думку.

"Вони розповіли мені про концепцію угоди. Зараз вони нададуть мені точне формулювання... Я повідомлю вам про це пізніше", — сказав президент журналістам, перш ніж сісти на торт президентського літака.

Ще трохи пізніше Трамп зробив пост у соцмережах, повторивши, що розгляне пропозицію. Але він припустив, що може і не прийняти угоду.

"Незабаром я розгляну план, який Іран щойно нам надіслав, але не можу уявити, щоб він був прийнятним, оскільки вони ще не заплатили досить високу ціну за те, що зробили з людством і світом за останні 47 років", — написав Трамп у Truth Social.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями Дональд Трамп офіційно надіслав листа до конгресу США, де заявив про завершення війни з Іраном. Такий крок було зроблено, щоб обійти юридичні обмеження (оскільки закінчився термін, коли він міг воювати без схвалення Конгресу США).

Також ми писали, що Трамп не виключає, що завершення війни в Україні може відбутися одночасно з фіналом американської військової операції проти Ірану.

США Іран Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
