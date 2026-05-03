Иран предложил США мир из 14 пунктов: Трамп пообещал изучить

Иран предложил США мир из 14 пунктов: Трамп пообещал изучить

Дата публикации 3 мая 2026 04:15
Иран предложил США мир из 14 пунктов: Трамп пообещал изучить
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Иран через пакистанского посредника представил ответ из 14 пунктов на предложение США о завершении войны. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что изучит иранское предложение и даст ответ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN и иранское агентство Tashim.

Что предложил Иран в ответ на предложение США

Как пишет Tashim, США предлагали Ирану двухмесячное прекращение огня, однако Тегеран настаивает на том, что все вопросы должны быть решение в течение 30 дней и что основное внимание должно быть сосредоточено на "прекращении войны", а не на продлении перемирия.

Известно, что иранское предложение включает такие вопросы:

  • гарантии безопасности от будущих атак;
  • вывод войск США из районов, прилегающих к Ирану;
  • снятие морской блокады;
  • размораживание иранских активов;
  • выплата репараций;
  • снятие санкций;
  • прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;
  • новый механизм управления Ормузским проливом.

Издание добавило, что Тегеран ожидает официального ответа США на эти предложения.

Трамп может не принять предложение

После слива в СМИ о том, что Иран передал США еще одно мирное соглашение, президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что изучит предложение и скажет свое мнение.

"Они рассказали мне о концепции сделки. Сейчас они предоставят мне точную формулировку... Я сообщу вам об этом позже", — сказал президент журналистам, прежде чем сесть на торт президентского самолета.

Еще чуть позже Трамп сделал пост в соцсетях, повторив, что рассмотрит предложение. Но он предположил, что может и не принять сделку.

"Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что нам прислал, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", — написал Трамп в Truth Social.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях Дональд Трамп официально направил письмо в конгресс США, где заявил о завершении войны с Ираном. Такой шаг был сделан, чтобы обойти юридические ограничения (так как истек срок, когда он мог воевать без одобрения Конгресса США).

Также мы писали, что Трамп не исключает, что завершение войны в Украине может произойти одновременно с финалом американской военной операции против Ирана.

США Иран Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
