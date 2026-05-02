Трамп заявил Конгрессу о завершении войны с Ираном

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп официально направил письмо в Конгресс. В обращении американский лидер заявил о завершении войны с Ираном. Такой шаг является стратегической попыткой Белого дома обойти юридические ограничения и успокоить законодателей.

Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило издание Politico.

Почему Трамп заявил о завершении войны

Главной причиной заявления является требование закона, согласно которому любые военные операции США должны прекращать за 60 дней, если Конгресс не даст официального разрешения на продолжение войны. Сейчас этот срок как раз истекает.

Трамп утверждает, что поскольку активные бои прекратились еще в начале апреля, законных оснований требовать от него сворачивания операций нет.

"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — написал американский лидер

Попытка избежать конфликта внутри США

Сейчас на Капитолийском холме растет недовольство: даже часть республиканцев начинает сомневаться в целесообразности войны, которая не имеет четкого плана завершения. Заявлением о "завершении войны" Трамп хочет лишить демократов аргументов и удержать приверженность своих однопартийцев.

Несмотря на громкие заявления о мире, ситуация остается напряженной: военная блокада иранских портов со стороны США продолжается, а дипломатический процесс фактически остановился.

Сам Трамп настроен относительно мирного соглашения достаточно скептически. Перед поездкой во Флориду он отметил, что уже сделал Ирану "окончательное предложение", но не верит в способность иранского правительства договориться.

"Они хотят заключить сделку, но я не доволен... Я не уверен, что они когда-нибудь достигнут цели", — заявил Трамп журналистам.

Юридически Трамп называет войну завершенной, чтобы избежать проблем с законом. Фактически же противостояние и экономическое давление на Иран продолжаются, а будущее мирного соглашения остается под вопросом.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента США сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Американский лидер считает, что война в Украине продолжается, потому что Байден ее профинансировал. Речь идет о предоставлении украинцам 350 миллиардов гривен помощи.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа писал, что президент США раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. По мнению американского политика, тот не должен вмешиваться в вопрос по поводу Ирана. По мнению Трампа, немецкому канцлеру лучше позаботиться о восстановлении собственной разрушенной страны.