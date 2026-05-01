Трамп раскритиковал Байдена и Мерца

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что война в Украине до сих пор не завершилась. По его мнению, конфликт продолжается, потому что Байден предоставил украинцам финансовую помощь. Американский лидер считает такой поступок бессмысленным.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Мнение Трампа относительно помощи Байдена Украине и "проблем" Мерца

"Байден дал им (украинцам, — Ред.) 350 миллиардов долларов, что было бессмысленно. Это одна из причин, почему война продолжается", — заявил президент США.

Также он раскритиковал немецкого канцлера Фридриха Мерца, заявив, что тот имеет ряд проблем, в частности с Украиной.

"Он (Мерц, — Ред.) справляется ужасно. У него проблемы с иммиграцией, энергетикой, у него проблемы всякого рода и большая проблема с Украиной, потому что они оказались в этой передряге", — сказал Трамп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа в Truth Social сообщал, что тот раскритиковал Мерца за вмешательство в вопрос Ирана. Президент США считает, что канцлер Германии должен сосредоточиться на завершении войны в Украине. Кроме того, американский лидер посоветовал Мерцу восстанавливать экономику и энергетику Германии.

Также Новини.LIVE со ссылкой на CNN писал, что Трамп рассчитывает на оперативное решение ситуации в Украине. Американский лидер не исключает, что российско-украинская война и финал американской военной операции против Ирана могут произойти одновременно. Он считает, что оба конфликта развиваются по схожему графику.

Кроме того, Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома сообщали, что президент США перепутал Украину и Иран. Конфуз произошел во время брифинга. Американский лидер заявил, что Украина потерпела поражение и потеряла флот.