Трамп раскритиковал Мерца за вмешательство в вопрос Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за вмешательство в вопрос Ирана. Он призвал немецкого политика сосредоточиться на завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональд Трампа в Truth Social.

Трамп раскритиковал Мерца

"Канцлер Германии должен тратить больше времени на прекращение войны России с Украиной, где он был абсолютно неэффективным", — написал Трамп.

Он заявил, что Мерц "должен уделять внимание восстановлению своей разрушенной страны, особенно в экономике и энергетике". Также президент США подчеркнул, что ему нужно должно меньше времени уделять вмешательству в дела, связанные с ядерной угрозой Ирана.

"Мерцу нужно меньше времени на вмешательство в дела тех, кто избавляется от иранской ядерной угрозы, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом!" — отметил американский лидер.

Как писали Новини.LIVE, Трамп предполагает одновременное завершение войн в Украине и Иране. Он отметил, что оба конфликта, вероятно, развиваются по схожему графику.

Также он анонсировал сокращение войск США в Германии. Заявление Трампа прозвучало на фоне того, как он неоднократно критиковал НАТО за отказ подключиться к войне против Ирана.