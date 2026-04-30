Трамп анонсировал сокращение войск США в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас рассматривает вопрос сокращения американских войск в Германии. Решение по этому поводу будет принято совсем скоро.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

Отметим, что заявление лидера США прозвучало на фоне того, как он неоднократно критиковал НАТО за отказ подключиться к войне против Ирана. Ранее в СМИ была информация, что США намерены наказать ряд стран одним из методов рассматривается сокращение численности американских войск в этих странах.

Как сообщало Новини.LIVE, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает выход США из НАТО. Он назвал эту организацию "бумажным тигром" и структурой, которая не имеет реальной силы.

