Трамп анонсировал сокращение войск США в Германии

Дата публикации 30 апреля 2026 02:30
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сейчас рассматривает вопрос сокращения американских войск в Германии. Решение по этому поводу будет принято совсем скоро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Что сказал Трамп о сокращении численности войск США в Германии

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Благодарим вас за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

Отметим, что заявление лидера США прозвучало на фоне того, как он неоднократно критиковал НАТО за отказ подключиться к войне против Ирана. Ранее в СМИ была информация, что США намерены наказать ряд стран одним из методов рассматривается сокращение численности американских войск в этих странах.

Как сообщало Новини.LIVE, в начале апреля Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает выход США из НАТО. Он назвал эту организацию "бумажным тигром" и структурой, которая не имеет реальной силы.

Также мы писали, что по данным СМИ, НАТО готовит масштабную реформу разведывательного авиапарка. Теперь Альянс не полагается на авиацию США.

США Германия Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
