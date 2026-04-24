НАТО больше не полагается на авиацию США в разведке

Самолет AWACS E-3 Sentry ВВС США заправляется с самолета KC-135 Stratotanker. Фото: ВВС США

НАТО готовит масштабную реформу своего разведывательного авиапарка. Там хотят отказаться от многолетней зависимости от американских технологий в пользу канадско-шведского консорциума.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на La Lettere.

В НАТО не хотят использовать американские самолеты для разведки

Североатлантический альянс решил радикально сменить поставщика своих самолетов для системы воздушного наблюдения AWACS. Ранее НАТО десятилетиями полагалось на американские технологии, но теперь будущий флот будет состоять из канадских самолетов компании Bombardier.

Их оснастят современной разведывательной системой GlobalEye и радарами от шведской компании Saab. По предварительным данным, Альянс планирует приобрести до 12 самолетов моделей Global 6000 или 6500, что будет стоить несколько миллиардов долларов.

Этот шаг стал вынужденным из-за решения Вашингтона. Изначально НАТО собиралось купить американские Boeing E-7A Wedgetail, но летом 2025 года правительство США объявило, что выходит из этой программы. Теперь главным финансовым донором проекта станет Германия, которая покроет большую часть расходов на новые канадско-шведские борта.

Читайте также:

Сейчас воздушное пространство над Восточной Европой контролируют старые самолеты Boeing, возраст которых иногда достигает 40 лет. Новые Bombardier с системами Saab должны заменить этот устаревший парк и сделать разведку Альянса независимой от американских производителей.

Новини.LIVE освещали скандал между США и НАТО, который обострился в апреле 2026 года на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Тогда американский президент Дональд Трамп требовал от членов НАТО вмешаться в конфликт и помочь с военным наступлением, однако, желающих не нашлось.

Он заявил, что США выйдут из НАТО и этот процесс будет необратимым. Но отметил, что поддержка останется только для тех стран, которые более "дружественны" к США.