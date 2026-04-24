НАТО більше не покладається на авіацію США у розвідці

Літак AWACS E-3 Sentry ВПС США заправляється з літака KC-135 Stratotanker. Фото: ВПС США

НАТО готує масштабну реформу свого розвідувального авіапарку. Там хочуть відмовитися від багаторічної залежності від американських технологій на користь канадсько-шведського консорціуму.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на La Lettere.

У НАТО не хочуть використовувати американські літаки для розвідки

Північноатлантичний альянс вирішив радикально змінити постачальника своїх літаків для системи повітряного спостереження AWACS. Раніше НАТО десятиліттями покладалося на американські технології, але тепер майбутній флот складатиметься з канадських літаків компанії Bombardier.

Їх оснастять сучасною розвідувальною системою GlobalEye та радарами від шведської компанії Saab. За попередніми даними, Альянс планує придбати до 12 літаків моделей Global 6000 або 6500, що коштуватиме кілька мільярдів доларів.

Цей крок став вимушеним через рішення Вашингтона. Спочатку НАТО збиралося купити американські Boeing E-7A Wedgetail, але влітку 2025 року уряд США оголосив, що виходить із цієї програми. Тепер головним фінансовим донором проєкту стане Німеччина, яка покриє більшу частину витрат на нові канадсько-шведські борти.

Читайте також:

Зараз повітряний простір над Східною Європою контролюють старі літаки Boeing, вік яких подекуди сягає 40 років. Нові Bombardier із системами Saab мають замінити цей застарілий парк і зробити розвідку Альянсу незалежною від американських виробників.

Новини.LIVE висвітлювали скандал між США та НАТО, який загострився у квітні 2026 року на тлі бойових дій на Близькому Сході. Тоді американський президент Дональд Трамп вимагав від членів НАТО втрутитися у конфлікт і допомогти з військовим наступом, проте, охочих не знайшлося.

Він заявив, що США вийдуть з НАТО і цей процес буде незворотнім. Але зазначив, що підтримка залишиться лише для тих країн, які більш "дружні" до США.