Буданов обговорив з Горбуліним захист інтересів України

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся із видатним українським науковцем і державником Володимиром Горбуліним. Зокрема, вони обговорили захист інтересів України та технології війни.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.

"Володимиру Павловичу цей кабінет давно знайомий: свого часу він пропрацював тут сім років, відстоюючи інтереси держави", — зазначив Буданов.

Сторони говорили, як захисники український інтерес в умовах сучасних воєн та складної світової політики. Горбулін подарував Буданову свою нову книгу "Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою". Відомо, що він створив її у співавторстві з Валентином Бадраком, а керівник ОП — написав передмову.

Буданов порекомендував цю книгу до прочитання всім, хто цікавиться сучасною воєнною стратегією, де ключем до виживання держав стає технологічна перевага.

"Домовилися з Володимиром Горбуліним поглиблювати співпрацю Офісу Президента й інших державних інституцій із Національною академією наук України, щоб наша держава завжди була в авангарді світових технологічних змін і зміцнювала власну суб’єктність та суверенітет", — додав він.

