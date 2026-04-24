Україна
Буданов обговорив з Горбуліним захист інтересів України

Буданов обговорив з Горбуліним захист інтересів України

Дата публікації: 24 квітня 2026 10:36
Кирило Буданов та Володимир Горбулін. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов зустрівся із видатним українським науковцем і державником Володимиром Горбуліним. Зокрема, вони обговорили захист інтересів України та технології війни.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.

Зустріч Кирила Буданова з Володимиром Горбуліним

"Володимиру Павловичу цей кабінет давно знайомий: свого часу він пропрацював тут сім років, відстоюючи інтереси держави", — зазначив Буданов.

Кирило Буданов
Буданов на зустрічі із Горбуліним. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Сторони говорили, як захисники український інтерес в умовах сучасних воєн та складної світової політики. Горбулін подарував Буданову свою нову книгу "Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою". Відомо, що він створив її у співавторстві з Валентином Бадраком, а керівник ОП — написав передмову.

Буданов порекомендував цю книгу до прочитання всім, хто цікавиться сучасною воєнною стратегією, де ключем до виживання держав стає технологічна перевага.

Володимир Горбулін
Володимир Горбулін. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Домовилися з Володимиром Горбуліним поглиблювати співпрацю Офісу Президента й інших державних інституцій із Національною академією наук України, щоб наша держава завжди була в авангарді світових технологічних змін і зміцнювала власну суб’єктність та суверенітет", — додав він.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, штучний інтелект уже зараз суттєво змінює сучасні бойові дії та впливає на перебіг війни в Україні. Водночас не слід розраховувати на швидкі  рішення, які одразу усунуть загрозу ворожих дронів.

Раніше Буданов висловився щодо контактів із представниками РФ та їх здатності вести переговори. Він зазначив, що розвідка продовжує свою роботу, однак подробиці таких процесів не розголошуються.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
