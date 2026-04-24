Буданов обсудил с Горбулиным защиту интересов Украины

Кирилл Буданов и Владимир Горбулин.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с выдающимся украинским ученым и государственником Владимиром Горбулиным. В частности, они обсудили защиту интересов Украины и технологии войны.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram в пятницу, 24 апреля, передает Новини.LIVE.

"Владимиру Павловичу этот кабинет давно знаком: в свое время он проработал здесь семь лет, отстаивая интересы государства", — отметил Буданов.

Стороны говорили, как защитники украинский интерес в условиях современных войн и сложной мировой политики. Горбулин подарил Буданову свою новую книгу "Война будущего. Как технологии российско-украинской войны 2022-2025 годов изменили поле боя". Известно, что он создал ее в соавторстве с Валентином Бадраком, а руководитель ОП — написал предисловие.

Буданов порекомендовал эту книгу к прочтению всем, кто интересуется современной военной стратегией, где ключом к выживанию государств становится технологическое преимущество.

"Договорились с Владимиром Горбулиным углублять сотрудничество Офиса Президента и других государственных институтов с Национальной академией наук Украины, чтобы наше государство всегда было в авангарде мировых технологических изменений и укрепляло собственную субъектность и суверенитет", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, искусственный интеллект уже сейчас существенно меняет современные боевые действия и влияет на ход войны в Украине. В то же время не следует рассчитывать на быстрые решения, которые сразу устранят угрозу вражеских дронов.

Ранее Буданов высказался относительно контактов с представителями РФ и их способности вести переговоры. Он отметил, что разведка продолжает свою работу, однако подробности таких процессов не разглашаются.