Трамп: НАТО не помогли США, пусть теперь помнят о Гренландии

Трамп: НАТО не помогли США, пусть теперь помнят о Гренландии

Дата публикации 9 апреля 2026 05:10
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил НАТО в том, что Альянс не помог Вашингтону в войне против Ирана. На этом фоне он вновь положил свои взгляды на Гренландию, которую ранее грозился забрать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

Что сказал Трамп о Гренландии и НАТО

В своей публикации американский лидер дал понять, что даже если США снова понадобится помощь стран НАТО, то они Альянс не будет помогать. После этого Трамп решил вновь вспомнить о Гренландии.

"НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они снова понадобятся. Помните Гренландию, этот огромный, плохо управляемый кусок льда", — написал президент США.

Раньше Новини.LIVE сообщало, что Дональд Трамп на фоне отказа НАТО помогать в войне уже неоднократно грозил выходом США из Альянса. По данным WSJ, Вашингтон рассматривает наказание для государств путем вывода войск США из этих стран. В то же время переместить их думают те государства, которые поддерживают военную компанию.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте несколько часов назад встретился с Дональдом Трампом. По итогам встречи он сказал, что лидер США очень разочарован многими странами Альянса, так как они не поддерживали войну в той степени, в какой он хотел.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
