Рютте: Трамп разочарован многими странами НАТО из-за Ирана

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "явно разочарован" многими союзниками по НАТО. Причиной этому стало то, что они не поддерживали войну США и Израиля против Ирана в той степени, в какой он хотел бы.

Об этом Рютте сказал в интервью CNN после своей встречи с Трампом в среду, передает Новини.LIVE.

Что сказал Рютте о мыслях Трампа по НАТО

По словам генсека, их встреча с Трампом была откровенной и открытой дискуссией между "двумя хорошими друзьями". Он говорит, что понимает разочарование президента США.

При этом он указал Трампу на то, что многие европейские страны оказали помощь другими способами, в том числе предоставив логистическую поддержку, организовав полеты, разместив базы и оказав другую помощь.

Как пишет CNN, Рютте отказался отвечать на вопрос о том, говорил ли Трамп в их беседе о том, что попытается вывести войска США из стран НАТО.

Читайте также:

"Ну, как в уже сказал, разочарование, безусловно, есть, но в то же время он внимательно выслушал мои доводы о происходящем", — ответил генсек, когда его расспросили по этому поводу.

Также Рютте настаивал на том, что большая часть Европы поддерживает президента в вопросе устранения способности Ирана "экспортировать хаос".

Ранее Новини.LIVE сообщало, что у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили, может ли она подтвердить, что США рассматривают возможность выход из НАТО. На это она говорила, что Трамп обсудит этот вопрос с Рютте и, возможно, прокомментирует это.

Также мы писали, что по данным The Telegraph, Белый дом готовится к пересмотру отношений со странами НАТО после того, как государства блока отклонили требование США по поводу разблокирования Ормузского пролива.