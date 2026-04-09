Рютте: Трамп розчарований багатьма країнами НАТО через Іран

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп "явно розчарований" багатьма союзниками по НАТО. Причиною цього стало те, що вони не підтримували війну США та Ізраїлю проти Ірану тією мірою, якою він хотів би.

Про це Рютте сказав в інтерв'ю CNN після своєї зустрічі з Трампом у середу.

Що сказав Рютте про думки Трампа щодо НАТО

За словами генсека, їхня зустріч із Трампом була відвертою і відкритою дискусією між "двома хорошими друзями". Він каже, що розуміє розчарування президента США.

При цьому він вказав Трампу на те, що багато європейських країн надали допомогу іншими способами, зокрема надавши логістичну підтримку, організувавши польоти, розмістивши бази і надавши іншу допомогу.

Як пише CNN, Рютте відмовився відповідати на запитання про те, чи говорив Трамп у їхній розмові про те, що спробує вивести війська США з країн НАТО.

"Ну, як я вже сказав, розчарування, безумовно, є, але водночас він уважно вислухав мої доводи про те, що відбувається", — відповів генсек, коли його розпитали з цього приводу.

Також Рютте наполягав на тому, що більша частина Європи підтримує президента в питанні усунення здатності Ірану "експортувати хаос".

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що у прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт запитали, чи може вона підтвердити, що США розглядають можливість виходу з НАТО. На це вона говорила, що Трамп обговорить це питання з Рютте і, можливо, прокоментує це.

Також ми писали, що за даними The Telegraph, Білий дім готується до перегляду відносин із країнами НАТО після того, як держави блоку відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки.