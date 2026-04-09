Трамп: НАТО не допомогли США, нехай тепер пам'ятають про Гренландію

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив НАТО в тому, що Альянс не допоміг Вашингтону у війні проти Ірану. На цьому тлі він знову поклав свої погляди на Гренландію, яку раніше погрожував забрати.

Що сказав Трамп про Гренландію і НАТО

У своїй публікації американський лідер дав зрозуміти, що навіть якщо США знову знадобиться допомога країн НАТО, то вони Альянс не допомагатиме. Після цього Трамп вирішив знову згадати про Гренландію.

"НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде, якщо вони знову знадобляться. Пам'ятайте Гренландію, цей величезний, погано керований шматок льоду", — написав президент США.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що Дональд Трамп на тлі відмови НАТО допомагати у війні вже неодноразово погрожував виходом США з Альянсу. За даними WSJ, Вашингтон розглядає покарання для держав шляхом виведення військ США з цих країн. Водночас перемістити їх думають ті держави, які підтримують військову компанію.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте кілька годин тому зустрівся з Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі він сказав, що лідер США дуже розчарований багатьма країнами Альянсу, оскільки вони не підтримували війну тією мірою, якою він хотів.