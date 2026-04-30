Трамп анонсував скорочення військ США в Німеччині

Дата публікації: 30 квітня 2026 02:30
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зараз розглядає питання скорочення американських військ у Німеччині. Рішення з цього приводу буде ухвалено зовсім скоро.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Що сказав Трамп про скорочення чисельності військ США в Німеччині

"Сполучені Штати вивчають і розглядають можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, рішення з цього питання буде ухвалено найближчим часом. Дякуємо вам за увагу до цього питання", — написав Трамп.

Зазначимо, що заява лідера США прозвучала на тлі того, як він неодноразово критикував НАТО за відмову підключитися до війни проти Ірану. Раніше в ЗМІ була інформація, що США мають намір покарати низку країн, одним із методів розглядається скорочення чисельності американських військ у цих країнах.

Як повідомляло Новини.LIVE, на початку квітня Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає вихід США з НАТО. Він назвав цю організацію "паперовим тигром" і структурою, яка не має реальної сили.

Читайте також:

Також ми писали, що за даними ЗМІ, НАТО готує масштабну реформу розвідувального авіапарку. Тепер Альянс не покладається на авіацію США.

США Німеччина Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
