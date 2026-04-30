Головна Новини дня Трамп розкритикував Мерца за втручання в питання Ірану

Трамп розкритикував Мерца за втручання в питання Ірану

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 20:08
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за втручання у питання Ірану. Він закликав німецького політика зосередитися на завершенні війни в Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональд Трампа в Truth Social.

Трамп розкритикував Мерца

"Канцлер Німеччини повинен витрачати більше часу на припинення війни Росії з Україною, де він був абсолютно неефективним", — написав Трамп. 

Він заявив, що Мерц "повинен приділяти увагу відновленню своєї зруйнованої країни, особливо в економіці та енергетиці". Також президент США наголосив, що йому потрібно має менше часу приділяти втручанню у справи, пов'язані з ядерною загрозою Ірану

"Мерцу потрібно менше часу на втручання в справи тих, хто позбавляється іранської ядерної загрози, тим самим роблячи світ, включаючи Німеччину, безпечнішим місцем!" — зазначив американський лідер. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Трамп припускає одночасне завершення воєн в Україні та Ірані. Він зазначив, що обидва конфлікти, імовірно, розвиваються за схожим графіком. 

Також він анонсував скорочення військ США в Німеччині. Заява Трампа прозвучала на тлі того, як він неодноразово критикував НАТО за відмову підключитися до війни проти Ірану. 

Іран Дональд Трамп Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
