Трамп жалуется на Байдена из-за передачи оружия Украине

Дональд Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство тем, что 46-й президент США Джо Байден оказывал Украине слишком большую поддержку, в частности бесплатно поставлял оружие.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.

Трамп снова жалуется на Байдена

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все Зеленскому из Украины — на сотни миллиардов долларов — и, хотя он отдал так много сверхвысококачественного оружия (БЕСПЛАТНО!), он не побеспокоился его заменить. К счастью, я восстановил армию во время своего первого срока и продолжаю это делать", — подчеркнул Трамп.

По его словам, запасы боеприпасов США практически неограниченны, а войны можно вести "вечно" и очень успешно.

Он добавил, что Штаты имеют запасы и готовы к большой победе.

Пост Трампа.

Последние заявления Трампа

Иран ударил по посольству США в Эр-Рияде. Трамп отреагировал и анонсировал месть.

Американский лидер заявлял, что иранская кампания нужна, чтобы уменьшить "колоссальную угрозу для Штатов".

Трамп также отметил, что ожидается "большая волна" атак по Ирану. По его словам, операция проходит хорошо.