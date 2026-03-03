Відео
Трамп поскаржився, що Байден віддав Україні багато зброї

Трамп поскаржився, що Байден віддав Україні багато зброї

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 09:37
Трамп критикує Байдена за надмірну військову допомогу Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американський президент Дональд Трамп поскаржився, що 46-й лідер США Джо Байден надто сильно допомагав Україні. За його словами, він віддавав зброю безкоштовно.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Трамп знову скаржиться на Байдена

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все Зеленському з України — на сотні мільярдів доларів — і, хоча він віддав так багато надвисокоякісної зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити. На щастя, я відновив армію під час свого першого терміну і продовжую це робити", — наголосив Трамп.

За його словами, запаси боєприпасів США практично необмежені, а війни можна вести "вічно" та дуже успішно. 

Він додав, що Штати мають запаси та готовій до великої перемоги.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Останні заяви Трампа

Іран вдарив по посольству США в Ер-Ріяді. Трамп відреагував та анонсував помсту. 

Американський лідер заявляв, що іранська кампанія потрібна, аби зменшити "колосальну загрозу для Штатів".

Трамп також наголосив, що очікується "велика хвиля" атак по Ірану. За його словами, операція відбувається добре.

Джо Байден США війна зброя Дональд Трамп Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
