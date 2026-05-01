Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп розкритикував Байдена та Мерца

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 00:24
Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz/EPA

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що війна в Україні досі не завершилася. На його думку, конфлікт триває, тому що Байден надав українцям фінансову допомогу. Американський лідер вважає такий вчинок безглуздим.

Про він заявив під час спілкування із журналістами в Білому домі в четвер, 30 квітня, передає Новини.LIVE.

Думка Трампа щодо допомоги Байдена Україні та "проблем" Мерца

"Байден дав їм (українцям, — прим. ред.) 350 мільярдів доларів, що було безглуздо. Це одна із причин, чому війна триває", — заявив президент США.

Також він розкритикував німецького канцлера Фрідріха Мерца, заявивши, що той має низку проблем, зокрема з Україною.

"Він (Мерц, — Ред.) справляється жахливо. У нього проблеми з імміграцією, енергетикою, у нього проблеми всілякого роду і велика проблема з Україною, бо вони опинилися в цій халепі", — сказав Трамп.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа у Truth Social повідомляв, що той розкритикував Мерца за втручання в питання Ірану. Президент США вважає, що канцлер Німеччини має зосередитися на завершенні війни в Україні. Крім того, американський лідер порадив Мерцу відновлювати економіку та енергетику Німеччини.

Також Новини.LIVE з посиланням на CNN писав, що Трамп розраховує на оперативне розв'язання ситуації в Україні. Американський лідер не виключає, що російсько-українська війна та фінал американської військової операції проти Ірану можуть статися одночасно. Він вважає, що обидва конфлікти розвиваються за схожим графіком.

Крім того, Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому повідомляв, що президент США переплутав Україну та Іран. Конфуз стався під час брифінгу. Американський лідер заявив, що Україна зазнала поразки та втратила флот.

Джо Байден Дональд Трамп Фрідріх Мерц
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації