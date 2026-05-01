Трамп розкритикував Байдена та Мерца

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що війна в Україні досі не завершилася. На його думку, конфлікт триває, тому що Байден надав українцям фінансову допомогу. Американський лідер вважає такий вчинок безглуздим.

Про він заявив під час спілкування із журналістами в Білому домі в четвер, 30 квітня.

Думка Трампа щодо допомоги Байдена Україні та "проблем" Мерца

"Байден дав їм (українцям, — прим. ред.) 350 мільярдів доларів, що було безглуздо. Це одна із причин, чому війна триває", — заявив президент США.

Також він розкритикував німецького канцлера Фрідріха Мерца, заявивши, що той має низку проблем, зокрема з Україною.

"Він (Мерц, — Ред.) справляється жахливо. У нього проблеми з імміграцією, енергетикою, у нього проблеми всілякого роду і велика проблема з Україною, бо вони опинилися в цій халепі", — сказав Трамп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа у Truth Social повідомляв, що той розкритикував Мерца за втручання в питання Ірану. Президент США вважає, що канцлер Німеччини має зосередитися на завершенні війни в Україні. Крім того, американський лідер порадив Мерцу відновлювати економіку та енергетику Німеччини.

Також Новини.LIVE з посиланням на CNN писав, що Трамп розраховує на оперативне розв'язання ситуації в Україні. Американський лідер не виключає, що російсько-українська війна та фінал американської військової операції проти Ірану можуть статися одночасно. Він вважає, що обидва конфлікти розвиваються за схожим графіком.

Крім того, Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому повідомляв, що президент США переплутав Україну та Іран. Конфуз стався під час брифінгу. Американський лідер заявив, що Україна зазнала поразки та втратила флот.