Трамп заявил о невозможности сделки с Ираном: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновить работу Ормузского пролива. Однако он подчеркнул, что снятие американской блокады иранских портов подорвет шансы на заключение мирной сделки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Почему Трамп допустил невозможность заключения сделки с Ираном

"Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт. Они хотят, чтобы он был открыт, чтобы зарабатывать 500 млн долларов в день. Они говорят, что хотят его закрыть только потому, что я полностью его заблокировал, поэтому они просто хотят "сохранить лицо"", — пишет Трамп у себя в соцсетях.

Он добавил, что четыре дня назад к нему обращались люди и говорили, что "Иран хочет немедленно открыть пролив". Однако в этом случае, как дает понять Трамп, есть нюанс.

"Если мы это сделаем (речь о снятии блокады пролива со стороны США — Ред.), то сделки с Ираном никогда не будет, если мы только не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров", — резюмировал Трамп.

Комментарии лидера США прозвучали через несколько часов после того, как ранее он заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до тех пор, пока Тегеран не предоставит предложение для окончательного прекращения конфликта. При этом Трамп подчеркнул, что США продолжат блокировать иранские порты.

В этом контексте важно добавить еще один момент. Примерно в момент очередного поста Трампа, спецпредставитель Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что его мнению, переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Пакистане состоятся только после того, как США прекратят блокаду иранских портов.

"Как только Вашингтон прекратит военно-морскую блокаду, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде", — сказал он.

Как сообщало Новини.LIVE, в пятницу 17 апреля Дональд Трамп поприветствовал открытие Ормузского пролива со стороны Ирана, а также утверждал, что Тегеран якобы согласился на все. Также он говорил о вероятной встрече на выходных, и даже ожидал, что мирная сделка в эти день-два наконец-то будет заключена.

Но с вечера субботы, 18 апреля, Иран решил снова закрыть Ормузский пролив, так как США несмотря на вроде бы сближение позиций, продолжили блокаду Ормузского пролива, а именно — иранских портов и кораблей связанных с Ираном.