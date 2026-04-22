Трамп заявив про неможливість угоди з Іраном: у чому причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран хоче відновити роботу Ормузької протоки. Однак він наголосив, що зняття американської блокади іранських портів підірве шанси на укладення мирної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Чому Трамп допустив неможливість укладення угоди з Іраном

"Іран не хоче, щоб Ормузька протока була закрита. Вони хочуть, щоб вона була відкрита, щоб заробляти 500 млн доларів на день. Вони кажуть, що хочуть її закрити тільки тому, що я повністю її заблокував, тому вони просто хочуть "зберегти обличчя"", — пише Трамп у себе в соцмережах.

Він додав, що чотири дні тому до нього зверталися люди і говорили, що "Іран хоче негайно відкрити протоку". Однак у цьому випадку, як дає зрозуміти Трамп, є нюанс.

"Якщо ми це зробимо (ідеться про зняття блокади протоки з боку США — Ред.), то угоди з Іраном ніколи не буде, якщо ми тільки не підірвемо іншу частину їх країни, включно з їхніми лідерами", — резюмував Трамп.

Коментарі лідера США прозвучали за кілька годин після того, як раніше він заявив про продовження режиму припинення вогню з Іраном доти, доки Тегеран не надасть пропозицію для остаточного припинення конфлікту. При цьому Трамп підкреслив, що США продовжать блокувати іранські порти.

У цьому контексті важливо додати ще один момент. Приблизно в момент чергового посту Трампа, спецпредставник Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що, на його думку, переговори між Тегераном і Вашингтоном у Пакистані відбудуться тільки після того, як США припинять блокаду іранських портів.

"Щойно Вашингтон припинить військово-морську блокаду, я думаю, наступний раунд переговорів відбудеться в Ісламабаді", — сказав він.

Як повідомляло Новини.LIVE, у п'ятницю 17 квітня Дональд Трамп привітав відкриття Ормузької протоки з боку Ірану, а також стверджував, що Тегеран нібито погодився на все. Також він говорив про ймовірну зустріч на вихідних, і навіть очікував, що мирна угода в ці день-два нарешті буде укладена.

Однак з вечора суботи, 18 квітня, Іран вирішив знову закрити Ормузьку протоку, адже США попри начебто зближення позицій, продовжили блокаду Ормузької протоки, а саме — іранських портів і кораблів пов'язаних з Іраном.