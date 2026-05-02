Трамп заявив Конгресу про завершення війни з Іраном
Президент США Дональд Трамп офіційно надіслав листа до Конгресу. У зверненні американський лідер заявив про завершення війни з Іраном. Такий крок є стратегічною спробою Білого дому обійти юридичні обмеження та заспокоїти законодавців.
Про це в п'ятницю, 1 травня, повідомило видання Politico, передає Новини.LIVE.
Чому Трамп заявив про завершення війни
Головною причиною заяви є вимога закону, згідно з яким будь-які військові операції США мають припиняти за 60 днів, якщо Конгрес не дасть офіційного дозволу на продовження війни. Наразі цей термін якраз спливає.
Трамп стверджує, що оскільки активні бої припинилися ще на початку квітня, законних підстав вимагати від нього згортання операцій немає.
"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", — написав американський лідер
Спроба уникнути конфлікту всередині США
Наразі на Капітолійському пагорбі зростає невдоволення: навіть частина республіканців починає сумніватися в доцільності війни, яка не має чіткого плану завершення. Заявою про "завершення війни" Трамп хоче позбавити демократів аргументів і втримати прихильність своїх однопартійців.
Попри гучні заяви про мир, ситуація залишається напруженою: військова блокада іранських портів з боку США триває, а дипломатичний процес фактично зупинився.
Сам Трамп налаштований щодо мирної угоди досить скептично. Перед поїздкою до Флориди він зазначив, що вже зробив Ірану "остаточну пропозицію", але не вірить у здатність іранського уряду домовитися.
"Вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений... Я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети", — заявив Трамп журналістам.
Юридично Трамп називає війну завершеною, щоб уникнути проблем із законом. Фактично ж протистояння та економічний тиск на Іран тривають, а майбутнє мирної угоди залишається під питанням.
