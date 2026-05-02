Трамп заявив Конгресу про завершення війни з Іраном

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп офіційно надіслав листа до Конгресу. У зверненні американський лідер заявив про завершення війни з Іраном. Такий крок є стратегічною спробою Білого дому обійти юридичні обмеження та заспокоїти законодавців.

Про це в п'ятницю, 1 травня, повідомило видання Politico, передає Новини.LIVE.

Чому Трамп заявив про завершення війни

​Головною причиною заяви є вимога закону, згідно з яким будь-які військові операції США мають припиняти за 60 днів, якщо Конгрес не дасть офіційного дозволу на продовження війни. Наразі цей термін якраз спливає.

​Трамп стверджує, що оскільки активні бої припинилися ще на початку квітня, законних підстав вимагати від нього згортання операцій немає.

​"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", — написав американський лідер

Читайте також:

​Спроба уникнути конфлікту всередині США

​Наразі на Капітолійському пагорбі зростає невдоволення: навіть частина республіканців починає сумніватися в доцільності війни, яка не має чіткого плану завершення. Заявою про "завершення війни" Трамп хоче позбавити демократів аргументів і втримати прихильність своїх однопартійців.

​Попри гучні заяви про мир, ситуація залишається напруженою: військова блокада іранських портів з боку США триває, а дипломатичний процес фактично зупинився.

Сам Трамп налаштований щодо мирної угоди досить скептично. Перед поїздкою до Флориди він зазначив, що вже зробив Ірану "остаточну пропозицію", але не вірить у здатність іранського уряду домовитися.

​"Вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений... Я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети", — заявив Трамп журналістам.

​Юридично Трамп називає війну завершеною, щоб уникнути проблем із законом. Фактично ж протистояння та економічний тиск на Іран тривають, а майбутнє мирної угоди залишається під питанням.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента США повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена. Американський лідер вважає, що війна в Україні триває, тому що Байден її профінансував. Йдеться про надання українцям 350 мільярдів гривень допомоги.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа писав, що президент США розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. На думку американського політика, той не має втручатися в питання щодо Ірану. На думку Трампа, німецькому канцлеру краще подбати про відновлення власної зруйнованої країни.