Трамп не планує використовувати ядерну зброю проти Ірану

У використанні ядерної зброї проти Ірану немає потреби. США вже знищили цю країну звичайним способом. Америка досягла своїх цілей приблизно на 75%.

Про це під час спілкування із журналістами в четвер, 23 квітня, заявив президент США Дональд Трамп.

Заяви Трампа щодо ситуації в Ірані та світової безпеки

Американський лідер назвав питання журналістки щодо ядерної зброї дурним. Він наголосив, що немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка руйнує міста. Також Трамп зазначив, що морські сили США на 100% , а це впливає на доходи Ірану. За його словами, в Ірані наразі панує хаос: ніхто не розуміє, хто насправді керує країною. Терміни операції проти Ірану затрималися, оскільки голова Білого дому "узяв паузу". Раніше він заявляв, що бойові дії триватимуть від чотирьох до шістьох тижнів. Також президент Штатів додав, що хотів би укласти угоду, яка забезпечить захист і США, і всього світу від "божевільних", які володіють ядерною зброєю.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на CNN повідомляв, що іранці хочуть відновити роботу Ормузької протоки. Трамп вважає зняття блокади неможливим. На його думку, це підірве шанси на мирну угоду.

Також Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа писав, що США продовжили режим припинення вогню з Іраном. Перемир'я триватиме, доки іранці не представлять свою пропозицію для переговорів. Припиняти блокаду Ормузької протоки американці не планують.