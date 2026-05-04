Зеленський: увагу США до України вдалося повернути

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Останнім часом фокус уваги США тимчасово змістився на ситуацію навколо Ірану та подій на Близькому Сході. Україна водночас працювала над тим, щоб зберегти підтримку та політичну увагу партнерів. За словами Президента Володимира Зеленського, це вдалося зробити.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 4 травня.

Зеленський про повернення уваги США до війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фокус США змістився на Іран, але увагу до України вдалося повернути.

За його словами, під час переговорів із партнерами йшлося про збереження стабільної підтримки України, попри глобальні виклики.

Окремо обговорювалися нові пакети допомоги в межах програми PURL, зокрема після рішення Канади виділити 200 млн доларів.

Читайте також:

"В розмові з американською стороною, з президентом Трампом. Ми говорили про питання продовження перемовин, тому що фокус на Ірані. Американці займаються Близьким Сходом.

І для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні до України увага повернута, зокрема політична.

Друге, ми обговорили з партнерами сьогодні продовження програми PURL. Закомітилися з деякими нашими партнерами про пакети.

Останній пакет від Марка Карні, прем'єра Канади. Так, 200 мільйонів він акцептував. І у нас таких буде кілька пакетів після саміту в найближчі тижні", — сказав глава держави.

Президент також підкреслив важливість якнайшвидшого надходження фінансового пакета обсягом 90 млрд євро. Частину цих коштів планують спрямувати на виробництво дронів і систем радіоелектронної боротьби вже на початку літа.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський попередив, що війна в Ірані загрожує економіці та стабільності Європи. За його словами, конфлікт призведе до зростання вартості життя та політичних змін. Президент також закликав країни посилити співпрацю перед новими енергетичними викликами.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявляв, що Україна допомагала США на Близькому Сході. За його словами, Київ направляв експертів і обладнання до країн, які зверталися по підтримку. Він додав, що допомога також надавалася американським об’єктам.